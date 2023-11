Torre del Greco – Riapre al transito veicolare via Piscopia

Riapre dopo tre mesi e mezzo via Piscopia, l’arteria di Torre del Greco che da piazza Luigi Palomba porta a via Roma. È quanto disposto dall’ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo polizia municipale, Salvatore Visone, che di fatto revoca il precedente dispositivo di viabilità firmato il 28 luglio scorso, giorno in cui furono evacuati a scopo precauzionale alcuni stabili della zona.

L’ordinanza segue quella firmata poche ore prima dal sindaco Luigi Mennella, dal dirigente del settore Servizi tecnologici e manutentivi Antonio Sarnello e dal responsabile del procedimento Eduardo Demasi, con la quale si è preso atto del certificato di eliminato pericolo prodotto dal tecnico “incaricato dai condomini del fabbricato di vico Annunziata 6”, uno degli stabili sfollati a fine luglio, per il quale servivano ancora interventi di natura strutturale. Nel provvedimento si prende atto che è stato dato seguito “alle prescrizioni impartite”, come si è constatato attraverso “i sopralluoghi all’interno del complesso edilizio, in particolar modo sul prospetto posteriore dell’edificio, dove è stato effettuato un intervento di consolidamento”. Nell’ordinanza viene spiegato come il “9 ottobre sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della parete dell’edificio numero 2 e precisamente: esecuzione di consolidamento con cerchiatura mediante posa in opera di profilati metallici, trattasi di intervento di tipo temporaneo, per evitare l’ampliarsi delle lesioni lungo la parete; sistemazione parte della muratura ammalo rata per tutta la superficie finestrata”.

“Nelle more dell’esecuzione degli interventi globali di riqualificazione – è scritto ancora – con la specifica che detta porzione abbia una preferenzialità nelle attività da eseguire e da completarsi entro e non oltre nove mesi” e verificata “l’effettiva esecuzione degli interventi di messa in sicurezza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza”, viene certificato “che è stato eliminato il pericolo per la pubblica e privata incolumità e pertanto solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità nei confronti dei terzi”. Per questo motivo per quattro fabbricati di via Piscopia e per un ultimo appartamento in vico Annunziata “è cessato il motivo di inibizione e sgombero, essendo stato messo in sicurezza il corpo restante del fabbricato di vico Annunziata 6”.

La riapertura di via Piscopia, che nei fatti sarà ufficiale attuata nelle prossime ore, avviene proprio alla vigilia dei nuovi dispositivi di traffico voluti dall’amministrazione comunale, che da domani – mercoledì 15 novembre – a partire dalle ore 10 interesseranno in particolare la prima parte di via Nazionale e via De Gasperi, larga parte di via Piscopia e viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che torneranno percorribili a doppio senso di circolazione così come stabilito da apposite ordinanze firmate nei giorni scorsi.