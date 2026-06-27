Torre del Greco – Refezione scolastica, il servizio parte con un incremento di richieste

Aumenta il numero delle classi degli istituti comprensivi che fanno ricorso all’orario prolungato e dunque fanno richiesta di accesso al servizio di refezione scolastica, ma non mutano i costi a carico degli utenti: è la decisione adottata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che con una delibera ha fornito il proprio atto di indirizzo in relazione ai criteri da adottare per il servizio mensa in vista dell’anno scolastico 2026/27, fornendo al contempo anche le indicazioni relative alla predisposizione della nuova procedura di gara, dato che le richieste legate al tempo prolungato continuano a crescere.

Tutto parte dal lavoro svolto, già a partire dallo scorso mese di marzo, dall’ufficio pubblica istruzione, che ha avviato una ricognizione generale presso gli istituti comprensivi con l’obiettivo di determinare il fabbisogno effettivo relativo alla refezione per il prossimo anno scolastico. Da tale ricognizione è emerso che vi sarà la necessità di attivare il servizio per un totale di dodici nuove classi a tempo pieno.

Di qui l’indirizzo fornito dal sindaco e dalla giunta al dirigente del settore finanziario al fine “di garantire l’accessibilità al servizio e sostenere le famiglie nell’effettivo esercizio del diritto alla studio”, con l’obiettivo di “attuare tutte le attività necessarie all’individuazione delle risorse occorrenti per garantire la copertura finanziaria del servizio”, mantenendo “invariato l’attuale sistema tariffario a carico dell’utenza”.

La giunta ha inoltre dato indicazioni al dirigente competente di predisporre “gli atti necessari all’indizione della nuova procedura di gara, orientando la progettazione del servizio verso criteri di qualità, innovazione ed efficienza, con particolare attenzione alla qualità nutrizionale, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione degli sprechi alimentari e alla digitalizzazione”.

Soddisfatta l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino, che ricorda come “le dodici classi oggetto dell’ultima delibera si aggiungono alle altre dodici che negli ultimi due anni hanno attivato il tempo pieno, facendo leva su un servizio di refezione ritenuto qualitativamente idoneo a rispondere a tali esigenze. Un notevole ampliamento che, va sottolineato, avviene senza che vi sia alcun aumento tariffario a carico degli utenti. Segno che l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella ha inteso investire sul mondo della scuola, considerando quello del tempo pieno uno strumento importante per contrastare la cosiddetta povertà educativa”.