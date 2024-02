Torre del Greco – Rapina, fermati tre giovani

Nella mattinata odierna, ni esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco, hanno tratto in arresto tre giovani gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, porto abusivo in luogo pubblico di un tirapugni di metallo ed armi improprie nonché lesioni aggravate.

Nela serata dell’8.12.2023 due ragazzi, mentre si intrattenevano presso il centralissimo locale “African Bar” – sito in Piazza Martiri d’Africa ni Tore del Greco – venivano aggrediti fisicamente e rapinati da un gruppo di altri ragazzi.

Una pattuglia del Commissariato di P.S. di Torre del Greco in servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Martiri d’Africa negli attimi immediatamente successivi all’evento, aveva notato un folto gruppo di persone nelle vicinanze di un’autovettura FIAT 50X di colore scuro, nei pressi di un Bar ivi ubicato. Gli agenti notavano, nell’occorso, un ragazzo con il volto insanguinato, intento a fotografare (con il suo cellulare) la targa della Fiat 500X. Nel frangente, alla vista dei poliziotti, due ragazzi cercavano frettolosamente di salire a bordo della predetta autovettura per allontanarsi dal posto, ma venivano prontamente bloccati e identificati. A bordo della Fiat 500X, durante la perquisizione, gli agenti di PS rinvenivano e sequestravano un tirapugni di metallo, uno sfollagente retraibile in metallo, della lunghezza di circa 5 cm. e un coltello a serramanico con lama acuminata di 12 cm. Nelle successive fasi delle indagini venivano acquisiti i video dei sistemi di sorveglianza presenti ni zona, al cui analisi consentiva di ricostruire puntualmente le fasi dell’aggressione a scopo di rapina, che iniziava nel bagno del frequentatissimo locale e terminava nella pubblica piazza alla presenza di moltissimi giovani.

Le indagini dela Polizia di Stato, coordinate da questa Procura della Repubblica, consentivano di raccogliere gravi indizi di copevolezza nei confronti degli attuali indagati, tali da giustificare l’adozione della misura cautelare nei loro confronti.

A seguito delle formalità di rito gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.