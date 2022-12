Torre del Greco – Processione Immacolata, ecco il dispositivo traffico

In riferimento alla nota pec avente ad oggetto: “Comunicazione Processione Immacolata” a firma del Parroco don Giosuè Lombardo della Pontificia Basilica di Santa Croce, con la quale ha comunicato il tradizionale percorso della Processione in onore dell’Immacolata Concezione, il prossimo 08 Dicembre – nonché – ritenuto necessario, al fine di un sereno svolgimento della stessa Processione, adottare una apposita disciplina della circolazione veicolare, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 09/E del 02 Dicembre 2022 – i seguenti dispositivi temporanei di viabilità e traffico:

• MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE 2022 – Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 13.00 alle ore 24.00 e Divieto di circolazione veicolare dalle ore 16.30 alle ore 24.00 nelle seguenti strade : VIA COMIZI – LARGO COSTANTINOPOLI – CORSO VITTORIO EMANUELE (da via Circumvallazione a via Roma) – VIA DIEGO COLAMARINO – PIAZZA S. CROCE (lato civici da n. 1 a n. 17) – VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA – VIA VITTORIO VENETO – I TRAVERSA VITTORIO VENETO – VICOLETTO ASCIONE – I VICO CAPPUCCINI – VIA MADONNA DEL PRINCIPIO (limitatamente al divieto di circolazione) ;

• GIOVEDI’ 08 DICEMBRE 2022 – Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e Divieto di circolazione veicolare dalle ore 09.00 alle ore 17.00 , e, in ogni caso sino al passaggio della processione , nelle seguenti strade: PIAZZA S. CROCE – VIA SALVATOR NOTO – VIA ITTORIO VENETO – I TRAVERSA VITTORIO VENETO – CORSO AVEZZANA (I e II tratto) – VIA CIRCUMVALLAZIONE (da Via Beneduce a Corso Vittorio Emanuele) – PIAZZA MARTIRI D’AFRICA – VIA SEDIVOLA (da Via A. Diaz a piazza Martiri d’Arica limitatamente al divieto di circolazione) – VIA G. MARCONI (tratto compreso tra piazza M. D’Africa e via Circumvallazione) – Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via C. Battisti e via Circumvallazione) – VIA MADONNA DEL PRINCIPIO (limitatamente al divieto di circolazione ) – VIA DIEGO COLAMARINO – LARGO SANTISSIMO – VIA COMIZI – LARGO COSTANTINOPOLI – VIA BARBACANE (limitatamente al divieto di circolazione) – RAMPE COMIZI – VIA FONTANA (da rampe Comizi a via Pica) – SOTTOPASSO FERROVIA (da Corso Garibaldi a via Fontana, limitatamente al divieto di circolazione) – VIA PICA – PIAZZALE FOERROVIA – VIA MONS. FELICE ROMANO – VIA MONS. MICHELE SASSO – VIA CALASTRO (da Via Mons. Michele Sasso a via Spiaggia del Fronte) – DISCESA DEL FRONTE – VIA SPIAGGIA DE L FRONTE – BANCHINA DEL PORTO – VICO FONTANA (limitatamente al divieto di

circolazione) – SALITA DEL FRONTE – CORSO GARIBALDI – LARGO GABELLA DEL PESCE – LARGO AGOSTINELLA – VIA AGOSTINELLA – VIA XX SEDTTTEMBVRE – LARGO S. GIUSEPPE ALLE PALUDI – VIA NAPOLI (da via Amalfi a via XX Settembre – limitatamente al divieto di circolazione – eccetto residenti) – PIAZZA L- PALOMBA (da Via Cavallerizzi a Via Piscopia) – VIA GAETANO DE BOTTIS 8limitatamente al divieto di circolazione ) – CORSO UMBERTO I – VIA ANTONIO LUISE (limitatamente al divieto di circolazione) – VIA BEATO VINCENZO ROMANO;