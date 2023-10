Torre del Greco – Presentazione Progetto “Piccoli Green Influencers crescono”

“Gigi e la forza di volontà”. È il libro scritto da Andrea Speranza, con illustrazioni di Harsh Barve, presentato questa mattina – a Torre del Greco – nell’aula consiliare di Palazzo Baronale, nell’ambito del progetto “Piccoli Green Influencers crescono. Viaggio alla scoperta della magia del riciclo”, alla presenza dei Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e dei rappresentanti delle realtà associative di settore, in materia ambientale.

La progettualità, infatti, nata sulla base del testo di Speranza, è stata promossa da FORMIT e dalla Cooperativa sociale “ATENA” con il contributo del Ministero della Famiglia ed è stata patrocinata e promossa dal Comune di Torre del Greco – Assessorato alla Pubblica Istruzione – con la precisa finalità di educare, formare ed informare i giovanissimi allievi delle scuole, sin dall’infanzia, alle delicate ma importanti tematiche della sostenibilità ambientale, del riciclo, e della cittadinanza attiva.

A dare autorevolezza all’evento, inoltre, gli interventi del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Mariateresa Sorrentino e della Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, mentre ad illustrare la ratio e la mission del progetto, il Presidente FORMIT, Renato Grimaldi.

A tessere le conclusioni, invece, della ricca mattinata, la Presidente della Cooperativa sociale “ATENA”, Giuseppina Liberati ed ovviamente l’autore del testo per bambini che come ha più volte sottolineato ha inteso offrire uno strumento di formazione – alle scuole che aderiranno all’iniziativa – attraverso un libro che nin si esaurisca nelka sola ed asettica lettura, ma chd intrighi la curiosità dei più piccoli con un “gioco culturale”.

Particolarmente belle le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella riferite, per l’occasione, nel proprio intervento dal Presidente FORMIT, Renato Grimaldi, per sottolineare l’efficacia della proposta progettuale che trova nella Scuola il suo destinatario privilegiato: “Nella Scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura, solidarietà, conoscenza reciproca e si sperimenta il senso civico. L’inciviltà è un atto commesso contro la comunità”.

Moderatore dei lavori, il giornalista, Salvatore Perillo.