Torre del Greco – Paziente dà in escandescenza e sottrae pistola a vigilante: tragedia evitata

Grande paura all’Ospedale Maresca di Torre del Greco quando un paziente ha dato in escandescenza. L’uomo, che probabilmente soffre di problemi psichici, ha tentato di aggredire un infermiere, subito è intervenuta una guardia giurata e nella confusione il paziente gli ha sottratto la pistola, che fortunatamente aveva la sicura inserita. In questi momenti concitati il vigilante è riuscito a riappropriarsi dell’arma e a bloccare l’uomo. Sul posto sono quindi giunte le forze dell’ordine.

“Ancora una volta chiedo che in ogni pronto soccorso venga istituito un drappello di polizia. Serve ogni sforzo possibile a tutela degli operatori sanitari e dei cittadini. Gli ospedali devono essere luoghi sicuri, in cui fatti del genere non possono accadere. Solo per miracolo non ci siamo ritrovati davanti ad una strage. La presenza della polizia negli ospedali può fare senz’altro da deterrente per prevenire episodi simili e senza dubbio la prontezza d’intervento sarebbe massima e si potrebbe stroncare sul nascere qualsiasi violenza. Chiedo al governo di agire subito, non possiamo attendere che accada l’irreparabile”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.