Torre del Greco – Partito il servizio di trasporto scolastico

Sono quasi 620 i giovani utenti che possono usufruire del trasporto scolastico garantito dal Comune. È partito oggi, lunedì 20 novembre, il servizio affidato alla ditta Angelino, aggiudicataria della gara di sei anni bandita dall’ente. Nei giorni scorsi si sono chiuse le procedure legate all’avviso pubblico promosso dall’ufficio pubblica istruzione su indicazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell’assessore Mariateresa Sorrentino.

Stando ai dati in possesso dell’ente, “alla data di scadenza dell’avviso, sono pervenute 78 istanze non conformi al ‘piano di trasporto scolastico provvisorio’ e 24 istanze in esubero rispetto alle disponibilità di posti sugli scuolabus rispetto alle disponibilità di posti sugli scuolabus”.

Dalla determina seguita alle procedure stabilite dalla chiusura dell’avviso, si evince come “è stata effettuata una rivisitazione puntuale di tutte le percorrenze, sulla base degli indirizzi di residenza dell’utenza, operando un’adeguata razionalizzazione dei percorsi e l’abolizione di alcune tratte, nel rispetto anche dell’organizzazione oraria degli istituti scolastici” con il proposito di prevedere “la possibilità di accoglimento delle istanze provvisorie esaminate, in considerazione anche della circostanza che, per le scuole secondaria di primo grado, l’anno scolastico 2023/2024 risulta essere il primo di attivazione del servizio di trasporto e pertanto le percorrenze vanno gradualmente adeguate alla richiesta dell’utenza”.

Da questa revisione è scaturita una bozza di “piano di trasporto scolastico” per una percorrenza giornaliera di 357 chilometri per le scuole pubbliche dell’infanzia e della primaria e di 80 chilometri per le scuole secondaria di primo grado. Ciò ha permesso di accogliere 93 delle 102 istanze non conformi a quanto stabilito dall’avviso. “Si è trattato di un notevole lavoro svolto dagli uffici – afferma l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino – tenuto conto anche del fatto che questa è la prima volta che il servizio riguarda anche le scuole medie”.