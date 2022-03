Torre del Greco – Nuovi orari centro vaccinale SS. Trinità

Come comunicato, con nota ufficiale a firma della Direzione del Distretto Sociosanitario 57, dell’ASL Na3 Sud, a far data da venerdì 01 Aprile 2022, il Punto vaccinale territoriale, sito presso i locali della SS. Trinità in Largo Annunciazione, osserverà una riformulazione degli orari di apertura secondo la seguente disposizione:

Lunedì: ore 08.00 – 20.00;

Martedì: ore 08.00 – 20.00;

Mercoledì: ore 08.00 – 20.00;

Giovedì: ore 08.00 – 20.00;

Venerdì: ore 08.00 – 20.00;

Sabato: ore 08.00 – 14.00.

Resta esclusa l’apertura nei giorni di domenica e festivi.