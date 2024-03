Torre del Greco – Nessuna interruzione idrica, annullati i lavori programmati

IL LAVORO PROGRAMMATO dalle 14:00 alle 18:00 di martedì 19 marzo 2024, che doveva interessare le strade di seguito, è stato ANNULLATO.

PERTANTO, NON VI SARÀ ALCUNA INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA.

Le strade oggetto della sospensione erano:

CUPA CAMPANARIELLO

CUPA CRISCUOLO

VIA AGNANO

VIA AVELLINO

VIA CAMPANARIELLO

VIA DEL SANTUARIO

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GURGO

VIA NAZIONALE

VIA PAGLIARONE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA PUGLIA

VIA SALERNO

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIA TORRETTA FIORILLO

VIALE EUROPA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA NAZIONALE, tratto da via Criscuolo fino al tribunale di Torre Annunziata.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.