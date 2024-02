Torre del Greco – Miglioramento del servizio, venerdì sospensione idrica. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 18:00 di venerdì 23 febbraio 2024, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

CORSO CAVOUR

VIA CHE CONDUCE ALLA MARINA

VIA NAPOLI

VIA SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI

VIA XX SETTEMBRE

VICO DEL POZZO

VICOLO BUFALE

VICOLO I AGOSTINELLA

VICOLO II AGOSTINELLA

VICOLO III AGOSTINELLA

VICOLO PONTILLO ALLA FONTANA

Tutte le relative traverse

L’interruzione del servizio è dovuta ad una attività di analisi della rete idrica comunale e rientra nel piano di azioni per la riduzione delle perdite idriche.

I tecnici hanno organizzato una serie di manovre di controllo dei flussi idrici, pertanto, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e basse pressioni nelle strade indicate.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.