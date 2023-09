Torre del Greco- Maria Durni ci presenta l’associazione ‘Disabilmentemamme’

Maria Durni è stata nominata Presidente Delegata per la città di Torre del Greco e per la Regione Campania dell’associazione “Disabilmentemamme”, la prima ed unica ad oggi associazione a carattere nazionale che si occupa dei diritti di tutte le donne con disabilità, con particolare attenzione di coloro che sono diventate mamme. Queste le sue parole sull’ attività dell’associazione e su una recente proposta di legge.

“Aiutiamo tutte le persone con disabilità e le loro famiglie, perché i piccoli guerrieri un giorno saranno adulti e dovranno raggiungere la propria indipendenza. Diamo loro supporto, indicazioni, suggerimenti, anche grazie alla collaborazione di alcuni professionisti e collaboriamo anche con l’Istituto Nazionale della Sanità. Abbiamo contribuito alla presentazione di una proposta di legge <<Interventi a sostegno delle madri con disabilità>> resa pubblica il 6 Settembre alla Camera, che tocca diversi punti fondamentali della vita della persona; ne cito alcuni:

gli art.2 e 3 riguardano accompagnamento alla gravidanza e al post partum in base alla diversa disabilità e quindi al diverso bisogno; c’è poi un ampliamento di quelli che sono i diritti delle donne lavoratrici con disabilità che sono in gravidanza e dopo la gravidanza. Spesso capita che negli ospedali gli operatori sanitari non hanno conoscenza ed esperienza nel trattare il corpo di una persona con disabilità, creando a volte anche danni fisici e psicologici. L’ art. 6 riguarda l’ accessibilità dei servizi antiviolenza e dei servizi a supporto delle donne con disabilità che a volte non sono accessibili fisicamente e a volte non sono preparati all’ascolto di una donna con disabilità intellettiva. L’ art.7 è relativo agli incentivi alle imprese, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri con disabilità. L’ art.8 disciplina le campagne di sensibilizzazioni e contrasto alle discriminazioni.”