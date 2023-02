Torre del Greco – La coalizione CambiaMenti ufficializza Caldarola come candidato Sindaco

La Coalizione dei CambiaMenti ha individuato in Luigi Caldarola il candidato idoneo a ricoprire la carica di primo cittadino di Torre del Greco.

L’alternativa ai poli di centrodestra e centrosinistra a Torre del Greco sarà rappresentata dalle liste Il Cittadino, Noi Torre, Più Europa, Idee Identità e Territorio, Free Torre e Per il Rilancio.

39 anni, militare dell’esercito italiano, nato e cresciuto nel quartiere Sant’Antonio a Torre del Greco, attivo nello scoutismo e nell’associazionismo locale, Caldarola è il candidato sindaco della Coalizione dei CambiaMenti.

A seguito dei confronti avuti nelle ultime settimane con varie rappresentanze politiche e civiche torresi, questa coalizione, che basa la propria visione sui punti programmatici espressi la scorsa settimana, ha preso atto della approssimativa programmazione che aleggia sul campo politico locale.

Unite dalla stessa visione programmatica, con idee chiare già espresse e un percorso saldamente stabile alla sponda opposta dei vecchi giochi di potere, le liste della Coalizione dei CambiaMenti hanno inteso autodeterminare la propria mission credendo fermamente che la guida della quarta città della Campania debba avere coerenza etica oltre che esperienza politica.

Caldarola vanta esperienza in consiglio comunale, maturando la necessaria conoscenza della macchina amministrativa locale.

Nell’ultima esperienza amministrativa ha tenuto la schiena dritta dinanzi ai cambi di casacca voluti dalla sciagurata guida Palomba, decidendo di porsi all’opposizione di un sistema politico opportunista pur di tenere fede alla parola data ai propri elettori in campagna elettorale.

Per tale motivo gli viene riconosciuta una coerenza etica non facilmente riscontrabile nella politica nostrana, quella coerenza che pretende e merita l’elettorato torrese, troppo spesso preso in giro da false promesse.

Al finto sceriffo rigenerato dall’estrema destra, si contrappone un militare vero. All’eterno candidato sindaco, imposto dal PD, si contrappone un giovane alla prima candidatura a sindaco, il cui nome è frutto di una scelta di gruppo.

Un gruppo pronto a dare alla città di Torre del Greco una nuova classe dirigente. Insieme a chi vorrà apportare il proprio contributo di idee, competenze e passione e lavorare, seriamente, al Cambiamento.