Torre del Greco – Istituzione di divieto di sosta per pulizia delle strade cittadine. Ecco il calendario

In considerazione della nota prot. n. 8487 del 14.02.2022– con la quale si richiede, l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata, su alcune strade del Comune, al fine di poter consentire alla ditta incaricata del servizio di igiene urbana, una radicale e totale pulizia delle stesse, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale, n. 715 del 19 febbraio 2022 i seguenti dispositivi temporanei a far data dalle ore 22.00 del 23 Febbraio 2022:

• VIA NAZIONALE – tratto da via Prota a via S. M. La Bruna su ambo i lati : divieto di sosta con rimozione forz ata dalle ore 22 .00 del giorno di riferimento alle ore 06 .00 del giorno successivo , il 2° ed il 4° M ERCOLEDÌ di ogni mese;

• VIA NAZIONALE – tratto da via S. M. La Bruna a via Sotto ai Camaldoli su ambo i lati: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22.00 del giorno di riferimento alle ore 06.00 del giorno successivo , il 2° ed il 4° GIOVEDI’ di ogni mese;

• VIA NAZIONALE/VIA PURGATORIO – tratto da via sotto ai Camaldoli a p.zza Luigi Palomba su ambo i lati: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22.00 del giorno di riferimento alle ore 06.00 del giorno successivo, il 2° ed il 4° VENERDI’ di ogni mese;

• VIA ALCIDE DE GASPERI – su ambo i lati – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22.00 del giorno di riferimento alle ore 06.00 del giorno successivo , 2° ed il 4° LUNEDI’ di ogni mese

• VIA LITORANEA – su ambo i lati – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22.00 del giorno di riferimento alle ore 06.00 del giorno successivo , il 2° ed il 4° MARTEDI’ di ogni mese;

• CORSO VITTORIO EMANUELE/VIA CESARE BATTISTI/VIA MONS. MICHELE SASSO/VIA CALASTRO/VIA MONS. FELICE ROMANO – lato destro secondo la direzione Ercolano – Torre Annunziata – divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 22.00 del giorno di riferimento alle ore 06.00 del giorno successivo , il 1° ed il 3° MERCOLEDI’ di ogni mese;