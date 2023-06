Torre del Greco – Intervento di disinfestazione da mosche, zanzare e altri insetti. Ecco quando

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AVVISA LA CITTADINANZA CHE NEL GIORNO

28 GIUGNO 2023 DALLE ORE 22:30 AVRA’ INIZIO IL TRATTAMENTO DI BONIFICA TERRITORIALE PROGRAMMATO PER LA

DISINFESTAZIONE DA MOSCHE, ZANZARE ED ALTRI INSETTI

LA POPOLAZIONE E’ INVITATA A COLLABORARE E SI RACCOMANDA IN PARTICOLARE:

– EVITARE L’ESPOSIZIONE ALL’APERTO DI ALIMENTI ED INDUMENTI PORTANDOLI ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE;

– PORTARE ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE ANIMALI DOMESTICI E VOLATILI IN GABBIA;

– CHIUDERE FINESTRE E BALCONI, DI NON SOSTARE ALL’ESTERNO DURANTE LA FASE DEL TRATTAMENTO EVITANDO IL CONTATTO ACCIDENTALE CON LA SOLUZIONE CHE VERRA’ NEBULIZZATA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DISIFESTAZIONE. PERQUALSIASI PROBLEMACONSULTARE IL CENTRO ANTIVELENI OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI DI NAPOLI Tel. 081 545.33.33 – 081 747.28.70 – Fax 081 747.28.80