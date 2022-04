Torre del Greco – Incidente in via Nazionale tra due auto, traffico in tilt

Un terribile incidente tra una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento ha paralizzato il traffico nella zona di Via Nazionale. L’impatto, avvenuto all’incrocio con Via Lava Troia, ha visto le due auto pesantemente danneggiate. Sul posto i carabinieri e i soccorsi, ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.