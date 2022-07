Torre del Greco – Imbarcazione alla deriva, salvati due sessantenni

Nella giornata odierna, alle ore 14.00 circa, diversi bagnanti intenti a trascorrere una giornata di sole sulla litoranea di Torre del Greco, hanno assistito all’urto violento di una imbarcazione a vela alla deriva, sulla scogliera artificiale antistante il lido “La Sirenetta”.

Raccolta la richiesta di soccorso, la Guardia Costiera di Torre del Greco, al fine di assicurare il salvataggio dei due diportisti,due sessantenni napoletani, richiedeva l’intervento della Motovedetta CP 890 della superiore Direzione Marittima di Napoli e, nel contempo, inviava immediatamente in zona il proprio battello pneumatico B66.

Nel frattempo gli assistenti bagnanti dello stesso Stabilimento Balneare, coordinati dalla Guardia Costiera, raggiungevano il luogo del sinistro con il pattino di salvamento e si sinceravano delle buone condizioni di salute dei due malcapitati.

Giunte sul posto, le unità della Guardia Costiera, mettevano in sicurezza l’unità da diporto e i due occupanti, allontanandoli lentamente dalla scogliera e solo dopo aver verificato l’assenza di possibili vie d’acqua.

L’imbarcazione sinistrata, ormai in sicurezza, veniva scortataverso il porto di Torre Annunziata, per essere alata sotto gli occhi vigili del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo Oplontino, intervenuto in loco per le dovute verifiche di rito.

Si ribadisce che un’estate serena e sicura nasce dal rispetto di poche ma essenziali regole.

Si raccomanda a tutti i diportisti di effettuare dei controlli preventivi finalizzati a verificare l’autonomia del mezzo, soprattutto dopo lunghi periodi di inattività (controllando la presenza di combustibile a bordo adeguato alla navigazione da intraprendere), che le condizioni metereologiche siano assicurate e che a bordo vi siano dotazioni di sicurezza in corso di validità, ovvero adeguate al numero di passeggeri trasportati.