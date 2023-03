Torre del Greco – Il sindaco sigla protocollo per tappa del Giro d’Italia

“Torre del Greco, sarà nel Grande circuito del prossimo Giro d’Italia”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, dopo l’incontro in Città Metropolitana, tenutosi nella tarda mattinata odierna, per sottoscrivere il protocollo d’Intesa inerente l’organizzazione logistica per lo svolgimento delle tappe della competizione ciclistica più importante d’Italia che riguarderanno la zona Vesuviano-costiera.

“Ho siglato, in pomeriggio – le parole del primo cittadino – alla presenza del Presidente della Città Metropolitana di Napoli, On.le Prof. Gaetano Manfredi – e insieme agli altri sindaci dei comuni della Provincia napoletana – accompagnato dall’Assessore allo sport Giuseppe Speranza, e dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone – il protocollo d’intesa per i comuni che rientreranno nelle tappe della Maglia Rosa.

A Torre del Greco, si correrà il prossimo 11 Maggio”.