Torre del Greco – ‘Il più bel presepe del quartiere’, chiude con successo la kermesse ‘le mani nel quartiere’

Domenica 12 febbraio nella chiesa S. Maria del Carmine si è tenuta la premiazione del concorso “ il più bel presepe del quartiere” dedicato a due presepisti che abitano oramai nel presepe celeste, Tammaro Frulio e Antonio Zarmoletti, legato all’evento “le mani del quartiere” organizzato dal gruppo SullasciadellacometA, e che ha visto protagonisti gli alunni dell’I. C. Don Bosco/D’Assisi, guidati dal Prof artistico Vittorio Farese, che hanno partecipato all’evento costruendo ed esponendo l’opera tra le chiese S. Maria del Carmine, Basilica di S. Croce e San Giuseppe alle Paludi. Il IV concorso ha visto vincitore Vincenzo Barone.

Al 2º posto tre ex equo:

Sabrina Nocerino e

2 presepi costruiti in coppia

Antonio Cafaro/Giovanni Passarella e

Luisa Autiero/Alessia Mennella

gli altri partecipanti tutti classificati al terzo posto

“L’intento de le mani del quartiere è proprio coinvolgere famiglie, attività commerciali e sopratutto bambini” dice Antonio Sorrentino ideatore e coordinatore del gruppo “ con don Mario Pasqua, Parroco di S. Maria del Carmine, abbiamo lanciato questa idea anni fa e la vediamo crescere ogni anno, ma sopratutto vediamo crescere l’interesse per il presepe di tante persone e bambini. Bisogna salvaguardare e tramandare il presepe, unico e vero segno del Natale, in qualsiasi modo esso viene costruito, nn è solo quello artistico, è sopratutto quello fatto alla buona. Aver coinvolto questi bimbi, distogliendoli x qualche tempo da tutto quello che offre la società e alcuni lo hanno fatto con le famiglie, è una prova che nel nostro piccolo ognuno può far qualcosa, noi lo facciamo nel nome di quel Ninno che Nasce”