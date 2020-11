foto da Facebook

Torre del Greco – Il Coronavirus uccide un altro medico: morto il responsabile di diabetologia del Bottazzi

Il Covid-19 fa un’altra vittima tra il personale medico di Torre del Greco. Il virus ha ucciso il dottor Luigi Pappalardo, diabetologo molto noto in città per la sua attività professionale come responsabile del Centro di Diabetologia del Bottazzi e per il suo impegno nel sociale. Il medico, 62 anni, ha perso la battaglia contro il Coronavirus dopo essere stato ricoverato al Cotugno. Si tratta del secondo dottore morto per Covid nel giro di un mese in città dopo Mirco Ragazzon, il medico diacono della parrocchia di Sant’Antonio a Brancaccio deceduto ad ottobre.