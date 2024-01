Torre del Greco – Il 10 gennaio conferenza sul servizio Nu: saranno forniti i dati dopo l’entrata in vigore del nuovo calendario

A due mesi e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo calendario per la raccolta delle frazioni della differenziata, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella fa il punto della situazione in merito ai risultati conseguiti in materia di conferimento e raccolta dei rifiuti. È quanto previsto con la conferenza pubblica in programma mercoledì 10 gennaio, alle ore 11, presso l’aula consiliare di palazzo Baronale.

Nella circostanza il primo cittadino e l’assessore Antonio Ramondo forniranno i dati relativi ai mesi di entrata in vigore del nuovo dispositivo, fornendo ulteriori notizie relative al futuro del servizio.