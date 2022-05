Torre del Greco – I ragazzi del Pantaleo premiati con borse di studio a Villa Campolieto

Giornata ricca di emozioni a Villa Campolieto con messaggi di tenacia, pace e legalità nell’ambito della cerimonia per la premiazione con borse intitolate agli avvocati Antonio e Ciro Bonajuto. Tre riconoscimenti sono stati conferiti ad alunni dell’Istituto di Istruzione superiore secondaria “E. Pantaleo” di Torre del Greco, accompagnati dal Dirigente scolastico, il dott. Giuseppe Mingione e i docenti referenti, alla presenza di rappresentanze istituzionali, dal sindaco Bonajuto, il senatore Matteo Renzi, l’ex procuratore antimafia Cafiero De Raho, ma anche personalità provenienti dal mondo del cinema e della musica, come Cristina Donadio e Andrea Sannino.

Altra tappa del Progetto “Legal…mente – Cittadinanza e Costituzione” che continua il suo lavoro di sensibilizzazione tra i banchi di scuola rispetto a tematiche riguardanti la legalità e il buon senso comune.

Tra i premiati anche un alunno di origini ucraine Andrey Sepe di V A CAT, che per il concorso ha realizzato un cortometraggio contenente testimonianze di persone fuggite dalla guerra e rifugiate a Torre del Greco. Il riconoscimento allo studente è stato consegnato dal console ucraino a Napoli Maksym Kovalenko.

«Siamo enormemente soddisfatti – dichiara il Dirigente Mingione – del lavoro che svolgono quotidianamente i nostri ragazzi. Lavoriamo per essere presenti e sensibilizzare concretamente gli alunni ad essere cittadini coscienti, responsabili e attivi, si tratta di un percorso che non si esaurisce all’interno dell’aula scolastica, implica un impegno continuo e sinergico tra scuola e famiglie. Al Pantaleo non ci fermiamo mai, ma siamo sicuri di essere in grado di fornire strumenti di vita preziosi che i nostri alunni ci riconoscono anche a distanza di anni».