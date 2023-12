Torre del Greco – Felice Natale, inaugurato il villaggio in villa comunale. Ingresso e laboratori didattici gratuiti: allestita un’ampia area food

Bagno di folla all’inaugurazione del Villaggio di Natale a Torre del Greco. Centinaia di bambini e adulti hanno preso d’assalto le aree allestite all’interno della ristrutturata villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, dove ieri, giovedì 7 ottobre, Babbo Natale in persona ha accolto i torresi che hanno partecipato all’apertura delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Proprio il primo cittadino, insieme a due bambini, tra i primi in attesa davanti ai cancelli del parco pubblico, ha tagliato il nastro che ha segnato l’avvio delle iniziative in villa: “Questa sera abbiamo lanciato un segnale importante – le parole del sindaco -. Per la prima volta vedo la villa comunale gremita di persone e questa è la nostra gioia. La mia città è la mia casa, come è la vostra casa: insieme, nei prossimi cinque anni, possiamo dare una vera svolta e fare in modo che serate come queste diventino una piacevole abitudine. La nostra città deve diventare il centro della nostra costa e la partecipazione e l’entusiasmo che ho visto stasera saranno da ulteriore stimolo per realizzare il nostro comune obiettivo”.

In precedenza elfi e altri personaggi natalizi hanno accompagno la prima carovana di visitatori che hanno partecipato alla partenza del trenino, che da piazza Santa Croce viaggerà per tutte le feste lungo le strade del centro cittadino.

Tre i temi attorno a cui ruoteranno le attività del Villaggio di Natale: inclusione, sostenibilità e gioia. Anche per questo, tante sono le associazioni che hanno affiancato gli organizzatori: Save the children, Telethon, Medici senza frontiere (a queste prime tre saranno devoluti parte dei ricavati), Assocoral, Associazione Eco-Culturale, Agesci Torre del Greco 1, Agesci Torre del Greco 4, Agorà Club, Cooperativa Green, Gruppi Archeologici d’Italia, Interact Club, Associazione Noi Minori, La Partenopea cooperativa agricola (che ha donato l’albero che è stato posizionato al centro della villa comunale con tanto di illuminazione), associazione Primaurora, Notte sacra Torre del Greco, comitato di quartiere Rinascita, Zeronetto.

Il Villaggio di Natale si compone anche di un’area food che si snoda attraverso dieci casette. Importante il messaggio ecologista che viene lanciato: ogni bevanda sarà servita in quello che è stato ribattezzato il “bicchiere intelligente”, ovvero un bicchiere biodegradabile che sarà fornito su cauzione e sarà riutilizzabile più volte (a fine giornata a chi porterà il bicchiere sarà restituita la caparra di 0,50 euro).

Simpatica l’idea di “personalizzare” l’omino che accompagna le varie grafiche: si tratta di Felice Natale, personaggio che prende vita e ha una propria carta d’identità. Diverse le iniziative che si susseguiranno nel corso delle settimane e che di volta in volta saranno rese note. Tra quelle che invece caratterizzeranno tutto il periodo di attività del Villaggio di Natale, gettonatissime la pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale.

Attiva per tutto il periodo festivo, infine, una convenzione con il vicino parcheggio Corallo: ai visitatori del Villaggio la terza ora di sosta sarà gratuita.