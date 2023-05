Torre del Greco – Evento conclusivo del progetto “Insieme per la Sicurezza 2022 – 2023”

Ieri, a Torre del Greco, presso la Sala De Guevara, si è tenuto l’evento conclusivo del Progetto “Insieme per la Sicurezza 2022 – 2023”, programma di educazione stradale destinato agli studenti delle Scuole Superiori, organizzato sin dall’anno 2014 dalla ASL Napoli 3 Sud, con la collaborazione della Polizia di Stato.

Questa iniziativa, che è inserita nell’ambito del più ampio programma della Regione Campania “Scuole che promuovono la Salute”, ha coinvolto personale della Sezione Polizia Stradale di Napoli qualificato in comunicazione finalizzata a veicolare ai giovani la cultura e le condotte di guida sicura.

Numerose sono state le istanze pervenute dal mondo della scuola, tese a partecipare all’attività formativa dedicata alla delicata materia della sicurezza stradale che quest’anno è stata indirizzata ad una platea di circa 1050 alunni delle scuole superiori, nella fascia di età 16/17 anni, distribuiti in 10 incontri, presso altrettanti Istituti della Provincia di Napoli, quali: Istituto Nautico “C. Colombo” – Torre del Greco, Liceo Scientifico “S. Cantone” – Pomigliano d’Arco, Istituto “ISIS Europa” – Pomigliano d’Arco, Istituto Superiore “A. Tilgher” – Ercolano, Istituto Superiore “Marconi – Galilei” – Torre Annunziata, Istituto Tecnico Industriale “Medi” – S. Giorgio a Cremano, Istituto Superiore “Rocco Scotellaro” – San Giorgio a Cremano, Istituto Superiore “Caravaggio” – San Gennaro Vesuviano, Liceo “G. Carducci” – Nola, Polo Liceale “Salvatore di Giacomo” – Volla.