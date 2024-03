Torre del Greco – Doppio appuntamento con Mercatorre in versione serale il 23 e 24 Marzo

Espositori, Street food, Street Art, intrattenimento musicale, giochi

Mercatorre torna in versione primaverile e si rinnova per due serate speciali, il 23 e il 24 marzo, dalle 17:00 alle 24:00.

L’evento è una vetrina per scoprire pezzi unici e rarità in un’atmosfera accogliente, accompagnata da musica. In aggiunta a un’ampia varietà di articoli artigianali, mobili e abbigliamento, il programma include spettacoli e attività culturali.

La zona industriale storica di Torre del Greco sarà animata da attività adatte a giovani e famiglie. Tra stand artigianali e retro, street food, animazione per bambini, musica.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolici di Torre del Greco. sempre, l’evento mira a promuovere l’artigianato locale e a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del riuso.