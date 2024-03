Torre del Greco – Domani la firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale di Torre del Greco

Domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 12.30, presso palazzo Baronale, è in programma la firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale di Torre del Greco e in particolare del sito di Villa Sora.

A sottoscrivere l’atto saranno il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il direttore del parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.