Torre del Greco – Dodici scuole nel fine settimana per lanciare i Quattro Altari

Ai molini il “Villaggio dell’identità”: domani alle ore 12 la presentazione della Festa

Saranno gli alunni di dodici scuole a lanciare idealmente la Festa dei Quattro Altari, la kermesse che tornerà il prossimo mese di luglio a sedici anni dall’ultima edizione. Nel fine settimana (sabato 25 e domenica 26 maggio) è infatti in programma, nelle aree dei molini meridionali Marzoli, il “Villaggio dell’identità”, la prima delle manifestazioni di avvicinamento alla Festa vera e propria.

Un’occasione per avvicinare la città e non solo ai Quattro Altari e di cui si parlerà domani, giovedì 23 maggio, alle ore 12, nel corso di una conferenza di presentazione in programma nell’aula consiliare di palazzo Baronale, alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il direttore artistico degli eventi culturali 2024, Gigi Di Luca.

Sarà l’occasione tra l’altro per presentare il nuovo logo della rassegna, le prime novità della Festa di luglio, la manifestazione in programma nel fine settimana e quelle previste nel weekend successivo.