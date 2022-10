Torre del Greco – Divieto di circolazione veicolare in via Prota per lavori: ecco i dettagli

In considerazione dell’autorizzazione n. 51562 del 07 Ottobre 2022 con la quale il Responsabile U.O. Servizi Lavori Pubblici ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza di viabilità per scavo in via Villa Prota, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4074 del 10 Ottobre 2022 il seguente dispositivo di viabilità: