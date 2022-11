Torre del Greco- De Gustibus et Historia: itinerari eno-gastronomici tra storia, tradizione e folklore

Sabato 12 novembre ore 10 conferenza stampa a palazzo Baronale-Torre del Greco

Un mese e mezzo di eventi che accompagneranno i cittadini e i visitatori di cinque comuni della provincia di Napoli fino alle festività natalizie. È tutto pronto per “De Gustibus et Historia: itinerari eno-gastronomici tra storia, tradizioni e folklore”, la rassegna di eventi in programma da domenica 13 novembre a giovedì 29 dicembre in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi di Boscotrecase, Sant’Antonio Abate, Sant’Anastasia, Trecase e Torre del Greco.

Per illustrare le tante iniziative legate alla kermesse, che gode del co-finanziamento dal Poc Campania 2014-2020 “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”, è stata convocata per sabato 12 novembre, alle ore 10, presso l’aula consiliare di palazzo Baronale, sede del Comune di Torre del Greco (che è l’ente capofila del progetto) una conferenza di presentazione alla quale prenderanno parte tra gli altri i rappresentanti delle istituzioni coinvolte e i responsabili della manifestazione.

Come si legge nelle finalità dell’iniziativa, “il progetto è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del considerevole patrimonio storico, artistico e culturale delle città partecipanti e alla promozione turistica dei loro territori”.

L’evento consentirà ai visitatori di conoscere e apprezzare la qualità turistica e culturale dei comuni di Boscotrecase, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Trecase e Torre del Greco anche dal punto di vista dei servizi di accoglienza proposti dalle associazioni presenti sul territorio e dagli operatori del settore.