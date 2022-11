Torre del Greco – “Book Crossing”: il 13 novembre evento di promozione culturale del Forum dei Giovani

“Italo Calvino in Se una notte di inverno un viaggiatore scriveva che «leggere è andare incontro a qualcosa

che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà» e noi crediamo fermamente in queste parole.”

Così inizia la nota dei consiglieri del Forum dei Giovani della città di Torre del Greco, impegnati nella

realizzazione di un evento di promozione culturale denominato “Book Crossing” che avrà luogo domenica

13 novembre nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.

“Da sempre riteniamo che la lettura sia mezzo di evasione, fonte di conoscenza, arricchimento e una porta

aperta sul mondo che ci circonda. A Torre del Greco sono molti i giovani amanti della lettura desiderosi di

poter esprimere sé stessi e confrontarsi con il prossimo. Con l’iniziativa di scambio libri “Book Crossing”

tentiamo di invogliare i ragazzi a concepire la lettura come un mezzo di socialità e condivisione. Un aspetto

fondamentale dell’iniziativa è quello di promuovere la lettura e la diffusione della cultura in tutti i quartieri

della città, da quelli centrali a quelli più periferici, al fine di favorire l’inclusione e la promozione di una

cittadinanza attiva su tutto il territorio. È nelle nostre intenzioni rendere questo concetto realtà attraverso

l’installazione di alcune casette in legno dove poter apporre o ritirare liberamente libri in diversi punti

strategici del territorio cittadino. Cosa che ci auguriamo venga fatta nel minor tempo possibile e che

costituirà l’evento conclusivo del nostro peregrinare con i gazebo in questi mesi. Siamo lieti di invitare tutti

gli abitanti a partecipare a quello che sarà il primo appuntamento di “Book Crossing” previsto per domenica

13 novembre. Ci troverete con un gazebo nei pressi della fontana sita in Corso Vittorio Emanuele dalle ore

10 alle ore 13:30. Inoltre, cogliamo l’occasione per ringraziare l’associazione Pro-Loco che, in vista di questo

primo incontro, ci ha supportato mettendo a nostra disposizione dei libri che verranno scambiati durante il

corso della giornata. Se vi state chiedendo che fine faranno i libri eventualmente in esubero, informiamo

che qualora dovessero esserci, questi verranno posti nella biblioteca sita nella sede del Forum dei Giovani

della città di Torre del Greco presso palazzo Baronale e messi a disposizione della comunità giovanile. In

ultimo, invitiamo i partecipanti a lasciare una dedica tra le pagine dei libri che intendono scambiare nella

convinzione che regalando un libro si doni una storia, anche la propria. Valorizziamole.”