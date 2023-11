Torre del Greco- Dal 15 novembre anche viale Carlo Alberto Dalla Chiesa torna a doppio senso

Anche viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa torna a doppio senso di circolazione. Con il primo tratto di via Nazionale e di via Alcide De Gasperi, anche l’arteria che collega la zona a ridosso di piazza Luigi Palomba fino alla rotonda La Salle sarà dunque attivata in entrambi i sensi di marcia. Allo stesso tempo torna a doppio senso anche via Purgatorio, tranne in un piccolo tratto (quella che da via Giovanni Battista interseca via Circumvallazione, che sarà a senso unico in direzione Torre Annunziata). È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal dirigente dalla polizia municipale, Salvatore Visone, che ha preso atto del contenuto di una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la quale sono stati ulteriormente precisati “gli indirizzi in merito”.

Da mercoledì 15 novembre alle ore 10 dunque, come recita l’ordinanza, viene ordinato di “istituire il doppio senso di circolazione in via Napoli (tratto via Genova-via Venezia); istituire il via Venezia (tratto via Napoli-via Catania) il senso unico di marcia nella direzione di marcia da via Napoli e via Catania; istituire in primo vico Giardino del Carmine il senso unico di marcia nella direzione da via Catania a pizza Luigi Palomba; istituire l’obbligo di dare precedenza e della direzione obbligatoria a destra per i veicoli che da via Catania si immettono in primo vico Giardino del Carmine; istituire in via Purgatorio (tratto tra piazza Palomba e via Giovanni Battista) il doppio senso di circolazione; istituire in via Purgatorio (tratto tra via Giovanni Battista e via Circumvallazione) il senso unico di marcia nella direzione da via Giovanni Battista e via Circumvallazione, con obbligo di proseguire dritto verso via Nazionale e di fermarsi e dare precedenza nell’intersezione ai veicoli provenienti da via Circumvallazione; istituire il doppio senso di circolazione in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; istituire nella rotatorio La Salle (per i veicoli provenienti da via Dalla Chiesa e diretti in via Nazionale) l’obbligo di fermarsi alla confluenza con via De Gasperi e di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla medesima via De Gasperi, istituire nella rotatoria La Salle (per i veicoli provenienti da via De Gasperi e diretti in via Carlo Alberto Dalla Chiesa) l’obbligo di fermarsi alla confluenza con via Dalla Chiesa e di dare la precedenza ai veicoli provenienti da via De Gasperi”.

Ribaditi anche i dispositivi relativi alle altre arterie interessate dalle modifiche volute dall’amministrazione comunale e che partiranno da mercoledì 15 novembre.