Torre del Greco – Domani la presentazione del cartellone della Festa dei 4 altari

È tutto pronto per il ritorno, dopo sedici anni di assenza, della festa dei quattro altari. Il programma di iniziative collaterali alla rassegna, prevista a partire da venerdì 19 e fino a domenica 21 luglio, è stato definito e si annuncia assai coinvolgente, con diversi punti cittadini toccati.