Napoli – Controlli a Chiaia, ecco il bilancio

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL NA1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 65 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 2 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per guida con patente scaduta.

Gli operatori hanno controllato complessivamente 7 locali, nello specifico, un’attività commerciale è stata sospesa a causa della presenza di lavoratori non in regola; mentre i titolari di 3 esercizi commerciali sono stati sanzionati per difformità sulle concessioni di occupazione di suolo pubblico, difformità strutturali, insegne non autorizzate e violazioni in materia di impatto acustico; inoltre sono stati sequestrati 50 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.