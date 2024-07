Napoli – Bagnoli: scoperto con la droga durante i controlli della “Movida”: fermato 30enne

Nello scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariato Bagnoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli nella zona di Coroglio.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 175 persone, di cui 60 con precedenti di polizia e tre persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; sono stati, altresì, controllati 75 veicoli.

Ed ancora, sempre nel corso dei predetti controlli, i poliziotti, in un’area parcheggio, situata nei pressi di una discoteca in via Coroglio, hanno notato un soggetto che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro; raggiunto e bloccato dagli operatori, il prevenuto è stato trovato in possesso di una bustina di cocaina rosa, 17 dosi di cocaina, 2 involucri di chetamina, 8 dosi di hashish, una bustina di marijuana e 335 euro in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 30enne di Castel San Giorgio(SA), è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.