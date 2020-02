Torre del Greco – Contributi al canone di locazione: ecco il bando

Con Decreto Dirigenziale n.9 del 31/01/2020 della Direzione Generale di Governo del territorio della Giunta Regionale della Campania, è stato approvato il bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art.11 della Legge 431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019;

SI RENDE NOTO

CHE i soggetti in possesso dei requisiti per il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2019, possono presentare domanda entro e non oltre il 13 marzo 2020 secondo le modalità richieste dal bando stesso, la domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il sistema accessibile al seguente indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it/ saranno considerate irricevibile le domande presentate in maniera difforme;

Che per chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda è possibile contattare la Regione Campania:

telefonare al n. 081-7967073 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle 08,00 alle 13,00;

inviare una mail alla casella: bandofitti@regione.campania.it

La procedura di compilazione della domanda on line è illustrata nel manuale utente facente parte della documentazione allegata al bando e può essere scaricata sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco (URP informa).

