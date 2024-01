Torre del Greco – Consiglio direttivo Distretto del commercio “Il Vesuvio vista mare”: nominato coordinatore e distribuite le deleghe

Lo scorso 11 gennaio si è riunito il consiglio direttivo del distretto del commercio “Il Vesuvio vista mare”, presso l’incubatore Stecca alla presenza di Emilio Polizio in rappresentanza del Comune, del presidente Angelo Pica e dei soci fondatori Vincenzo Aucella, Giuliana Esposito e Gianmarco Del Prato.

In questa circostanza Gianmarco Del Prato è stato nominato coordinatore del distretto. “Sono lusingato per la nomina ed ovviamente onorato – afferma il diretto interessato – Ringrazio in primis il sindaco Luigi Mennella per questa grande opportunità, oltre al presidente Pica e al direttivo per la fiducia in me riposta. Dal mio canto, metterò al servizio della città la mia esperienza in campo nazionale, regionale e sul territorio, così come fatto dal 2018 ad oggi, nel comparto del commercio, per far sì che Torre del Greco, tramite il distretto, possa realizzare le nostre proposte ambiziose per far rifiorire il settore tramite turismo, restyling urbano e recupero di zone disagiate, in un percorso condiviso con l’amministrazione Mennella. C’è tanto da fare e sin da subito il distretto sarò unito e compatto per ridare alla quarta città della Campania il posto che le spetta”.

In riferimento alle competenze ed alle esperienze dei partecipanti, è stata anche effettuata una distribuzione di compiti da tradurre in deleghe: Vincenzo Aucella è stato indicato come responsabile per l’accompagnamento alla creazione di botteghe artigiane; Giuliana Esposito responsabile area progettazione e formazione; Gianmarco Del Prato responsabile area eventi.