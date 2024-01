Torre del Greco – Concorso di poesia Fratelli De Filippo: per partecipare c’è tempo fino al prossimo 20 gennaio

C’è tempo fino al prossimo 20 gennaio per partecipare alla settima edizione del premio internazionale di poesia “Fratelli De Filippo”. È quanto comunica l’associazione Bricolage, organizzatrice della rassegna che gode del patrocinio del Comune di Torre del Greco.

Tre le sezioni previste: in lingua, vernacolo (lingua napoletana) e altro vernacolo (altra lingua di ambito geografico nazionale).

Stando al regolamento predisposto dall’associazione presieduta da Salvatore De Chiara, possono partecipare tutti i cittadini senza limiti di età. Ogni concorrente può presentare una sola poesia per sezione (le poesie devono essere inedite). “I lavori – sottolineano dall’associazione Bricolage – devono essere dattiloscritti in formato word utilizzando il carattere Times New Roman e inviati solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria a premiodefilippo@libero.it entro il 20 gennaio 2024”. I partecipanti dovranno indicare nell’apposito modulo cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, titolo della poesia partecipante, dichiarando espressamente di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ed eventualmente alla pubblicazione della poesia partecipante, immagini e video relativi alla cerimonia di premiazione. “Le poesie in vernacolo dovranno anche riportare la traduzione in lingua italiana” viene ancora sottolineato.

Una commissione esaminerà i lavori e decreterà i vincitori (tre per sezione). Previsti anche premi speciali in memoria di Mario Scarpetta, Mario Abbate, Luca De Filippo, Cetty Sommella, Cristina De Chiara, Peppe Esposito e Grazia Raia. La partecipazione al concorso è gratuita. La data e il luogo della cerimonia di premiazione, prevista per il mese di febbraio, saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Concorso di poesia Fratelli De Filippo 2023”. L’organizzazione si riserva anche di conferire particolari premi ad artisti e cittadini che si siano distinti nel campo sociale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare tutti i giorni dalle 18.30 alle 20 il numero 334.9038381.