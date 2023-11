Torre del Greco – Capitaneria, al via il progetto alternanza scuola lavoro con l’istituto nautico

A seguito della consolidata e positiva esperienza di collaborazione degli anni scorsi, questa mattina (07.11.2023) presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco, ha avuto inizio il progetto di alternanza scuola-lavoro, con la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, per l’anno scolastico 2023/2024, quale modalità didattico-formativa rivolta all’orientamento ed a favorire un ingresso consapevole degli studenti nel realistico e dinamico contesto operativo e lavorativo del clustermarittimo.

La collaborazione, che scaturisce da una specifica convenzione stipulata tra la Guardia Costiera di Torre del Greco e l’Istituto Nautico, si basa su un modello di apprendimento che di anno in anno pone continui miglioramenti sia nelle competenze che nelle conoscenze da fornire/trasmettere ai discenti. Quest’anno il progetto è rivolto alle classi quinte che trascorreranno numerose ore a diretto contatto con i militari e civili della Capitaneria Corallina nel corso di tutte le attività amministrative ed operative ed in più è stata pensata e resa fruibile dal Comandate del Porto di Torre del Greco – C.F. (CP) Ida MONTANARO l’opportunità di due stage mirati a bordo di navi da crociera e mercantili che scalano i porti campani. Tale attività si prefigge di rendere ancora più appassionante l’esperienza dei giovani in vista del primo imbarco su unità mercantile, anticipando, già nella fase della formazione scolastica superiore, la familiarizzazione con l’attività amministrativa e operativa del sistema nave.