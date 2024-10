Ercolano – Gemellaggio con la città di Gadara: un’alleanza sulle orme del filosofo Filodemo

Un gemellaggio sulle orme del filosofo epicureo Filodemo. Ercolano e Gadara (Umm Qais), città della Giordania, unite nel nome della filosofia, della cultura e dell’archeologia. Approvato all’unanimità oggi in consiglio comunale la delibera che ufficializza il rapporto di collaborazione tra le due città.

“Oggi è una bellissima giornata per Ercolano. Con la votazione in consiglio comunale abbiamo formalizzato definitivamente il gemellaggio tra la nostra città e quella di Gadara. Entrambe le città sono testimonianze di straordinari siti archeologici, risalenti all’epoca romana, e riflettono la grandezza e l’influenza della cultura greco-romana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente”. L’idea di consolidare il rapporto tra le due realtà arriva, come spiega lo stesso sindaco Buonajuto, all’indomani “della visita istituzionale a Ercolano nel maggio del 2023 del principe El Hassan bin Talal di Giordania. Il principe venne a Ercolano per ripetere il percorso del filosofo Filodemo, che nacque a Gadara e soggiornò nell’anno 75 a Villa dei Papiri, dove fondò il circolo epicureo. Moltissimi scritti rinvenuti in quella che fu la domus appartenuta a Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Cesare, sono proprio di Filodemo”.

Luogo del famoso miracolo dei maiali dei Gadareni, Gadara era rinomata ai suoi tempi come centro culturale. Ha dato i natali a diversi poeti e filosofi classici, tra cui Teodoro, fondatore di una scuola di retorica a Roma, e fu anche definita “la nuova Atene” da un poeta. Arroccata su una splendida collina che domina la valle del Giordano e il mare di Galilea, Gadara è oggi conosciuta come Umm Qais e vanta un’impressionante strada colonnata, una terrazza a volte e le rovine di due teatri. Umm Qais è stata nominata tra i ‘Migliori borghi turistici 2022’ dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), come riconoscimento per il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità.