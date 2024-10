San Giorgio a Cremano – Convenzione con il Teatro Augusteo, cinque spettacoli a prezzo ridotto

San Giorgio a Cremano, 8 ottobre 2024 – Dopo il successo riscosso negli anni precedenti, Il Sindaco Giorgio Zinno anche per la stagione teatrale 2024/2025, rinnova la convenzione con il Teatro Augusteo di Napoli per un abbonamento di 5 spettacoli a prezzo ridotto, riservato ai cittadini di San Giorgio a Cremano.

Un’opportunità nata e replicata ogni anno, d’accordo con il vicesindaco Pietro De Martino, per continuare a rendere accessibile a tutti il mondo del teatro e che si sposa con le proposte artistiche che offre il Teatro Augusteo.

Gli spettacoli che rientrano nella convenzione partiranno a novembre e termineranno a marzo e sono: – “Saranno Famosi – il Musical, Massimo De Matteo in “Miseria e Nobiltà”; Sal Da Vinci in “Non si fanno più Miracoli”; Francesco Cicchella in “Tante belle cose” ; Paolo Caiazzo in “I Promessi Suoceri”. Per tutti e 5 gli spettacoli, il prezzo riservato è di 100,00 euro.

La prenotazione degli abbonamenti si svolgerà unicamente dal 17 al 26 ottobre, secondo le analoghe modalità degli anni precedenti, ovvero contattando lo 081 56 54 429, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Il ritiro avverrà presso la Casa comunale, in Piazza Carlo di Borbone, nei giorni 4 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e 5 novembre dalle 15.00 alle 18.00.

“Il teatro è patrimonio di arte cultura – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno. In questo modo rendiamo accessibile a tutti l’opportunità di poter godere di spettacoli dal vivo e tutti di grande qualità”.