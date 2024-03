Torre del Greco – Avviata l’attività del Forum dei Giovani

Grande entusiasmo per la nascita delle commissioni del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’ufficio di presidenza, insediatosi appena due settimane fa, non ha perso tempo, e ha dato vita ad un articolato insieme di gruppi di lavoro. Nella giornata di sabato 9 marzo, il Consiglio del Forum si è riunito nell’Aula Consiliare di Palazzo Baronale, approvando, tra le altre cose, la nascita di nove commissioni che si impegneranno a portare avanti iniziative relative a varie aree tematiche, da cui prendono nome le stesse commissioni: ambiente, cultura, aula studio, eventi, lavoro e occupazione, legalità e politica, regolamento, scuole e università e, infine, sport. <<Lo scopo – dichiarano i Consiglieri – è quello di lavorare sinergicamente alla produzione di iniziative in diversi ambiti strategici. Ciascuna delle commissioni avrà un proprio coordinamento, che avrà il compito di guidare le attività delle stesse. Il lavoro delle Commissioni sarà aperto a tutti i Consiglieri, ai membri dell’Assemblea e a soggetti esterni esterni che vogliano prenderne parte. Si tratta di una grande occasione per tutti. La partecipazione ai lavori sarà possibile attraverso appositi link che saranno diffusi attraverso i nostri canali ufficiali>>. Durante la seduta, il Consiglio ha inoltre approvato il nuovo regolamento del progetto Aula Studio che continuerà nella sede del Forum dei Giovani sita nelle aule al piano terra di Palazzo Baronale. Una misura temporanea, che prevede alcune modifiche, in vista dei lavori della nuova commissione che sarà chiama a perfezionare un servizio che già coinvolge centinaia di giovani studenti Torresi ogni settimana. Nel corso della discussione, il Presidente Izzo ha esposto a tal proposito un’informativa: <<Dev’essere chiaro che il progetto Aula Studio prende forma nelle aule del Palazzo di Città e invito tutti a un maggiore rispetto delle regole che si addicono a un luogo istituzionale quale è Palazzo Baronale. Anche i gestori dovranno essere responsabilizzati, a tutela dei luoghi e di chi frequenta>>. Si segnala, in ultimo, come a seguito di un breve dibattito il Consiglio abbia deciso di non creare una commissione dedicata alla comunicazione. Al contempo però, l’ufficio di presidenza ha solennemente assunto l’impegno a lavorare alla creazione di un gruppo redazionale, con regole e linee guida chiare: <<Riconosciamo il valore cruciale della comunicazione, attraverso mezzi tradizionali e moderni. La costituenda redazione avrà il compito di affiancare tutti gli organi del Forum, dalle Commissioni al Consiglio, passando per l’Ufficio di Presidenza, con il fine ultimo di fornire alla popolazione torrese una tempestiva ed efficace informazione sulle nostre attività, facendo sì che il nostro messaggio raggiunga il numero più alto possibile di giovani cittadini>>.