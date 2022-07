Torre del Greco – Auto si schianta in via Circumvallazione [FOTO]

Paura a Torre del Greco dove un’auto si è schiantata in via Circumvallazione all’angolo di via Vittorio Veneto. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il conducente dell’auto è rimasto ferito. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente