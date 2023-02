Torre del Greco – Auto in sosta causano impedimenti ai residenti, divieto di sosta in via Lamaria dal civico 6 al civico 12 [I DETTAGLI]

In considerazione di alcune verifiche d’ufficio che hanno rilevato, in via Lamaria tra il civico n. 12 ed il civico n. 6, la sussistenza di diversi impedimenti causati dalla sosta di alcune auto che rendono poco agevoli le manovre di uscita degli autoveicoli dei residenti, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone ha predisposto, con apposite ordinanze dirigenziali, n. 294 del 15 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità: