Torre del Greco – Aree di proprietà privata per interventi di forestazione, approvato lo schema di convenzione per accedere ai finanziamenti di Città Metropolitana

Il Comune cerca aree di proprietà privata all’interno delle quali realizzare opere destinate alla valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, così come stabilito da un apposito avviso pubblico redatto dalla Città Metropolitana di Napoli. Va verso questa direzione la delibera approvata nella seduta di giunta di ieri, martedì 5 settembre, dall’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessore Laura Vitiello, delibera avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione per gli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana, di cui al Pnrr M2C44I3.1”.

Come si legge nella relazione predisposta dalla dirigente Claudia Sacco, “in linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle quattordici Città Metropolitane, per migliorare la qualità della vita ed il benessere dei cittadini”. “L’obiettivo – è scritto ancora – è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi/arbusti su 6.600 ettari entro il 2024”.

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione o integrazione delle candidature (nel caso di Torre del Greco, il sindaco Mennella ha già inviato istanza di partecipazione a Città Metropolitana lo scorso 7 luglio) è fissata per le ore 14 del prossimo 29 settembre, “al fine di garantirsi – è scritto nella delibera – la disponibilità giuridica dei terreni e quindi di avanzare le attività relative al finanziamento” è stato predisposto lo schema di convenzione, attraverso il quale i proprietari dei terreni privati concedono in comodato d’uso gratuito quinquennale i loro appezzamenti al Comune. Obiettivo è consentire “gli interventi di rimboschimento, qualora gli stessi fossero finanziati”.

Sarà cura del comodatario, viene spiegato ancora nell’atto licenziato dalla giunta torrese, la manutenzione del bosco e del sottobosco, la prevenzione rispetto ai rischi idrogeologici, realizzazione e manutenzione dei sentieri di fascia tagliafuoco, sistemazione e mantenimento della sentieristica esistente o da realizzarsi.