Torre del Greco – Apposta insegna della Circumvesuviana sulla palazzina rossa di piazzale della Repubblica

Detto fatto! Grazie Sindaco.

Finalmente quell’ anonima “palazzina rossa” di piazzale della Repubblica si è fregiata di un’insegna:” EAV Linee Vesuviane Torre del Greco”. Si interrompe, si spera così, il girovagare dei turisti lungo viale Ungheria alla ricerca della stazione che non c’è. Ho sottoposto qualche tempo fa al primo cittadino l’esigenza di far apporre un’insegna che indicasse la stazione e questi, senza indugio, in mia presenza ha contattato i vertici della “Circum” che hanno manifestato la loro disponibilità. Così è stato!

Tutto si è risolto in breve tempo. Questo piccolo ma significativo gesto sta ad indicare che anche noi cittadini dobbiamo contribuire alla cosa pubblica con suggerimenti e indicazioni per migliorare un tantino in più la qualità della vita e rendere la nostra città più vivibile per noi e per chi viene a farci visita.

Michele Di Luca