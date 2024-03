Torre del Greco alla Bmt – Presentato un trailer agli imprenditori

Il sindaco Luigi Mennella: “Un’emozione unica vedere tante meraviglie tutte insieme”

C’è un turbine di emozioni che travolge Torre del Greco mentre si presenta con orgoglio la partecipazione della città alla prestigiosa Borsa Mediterranea del Turismo, nell’incantevole scenario dell’aula consiliare di Palazzo Baronale. Qui, i sogni prendono vita, alimentati dalla passione e dalla speranza di un’intera comunità desiderosa di rinascita. Con cuore e anima, rappresentanti delle associazioni come Gerardo Borriello e Carlo Esposito, insieme alla Presidente della IV Commissione consiliare Valentina Ascione, si dedicano con fervore al successo dell’evento. Il sindaco Luigi Mennella e il Presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, uniti agli audaci imprenditori locali, abbracciano con ardore l’ambizioso obiettivo di risollevare la città dalle ceneri del passato. Torre del Greco, con i suoi paesaggi mozzafiato che catturano l’anima, viene esaltata nel commovente trailer presentato agli imprenditori, generando un turbinio di emozioni che traspare sul volto del sindaco Mennella, testimone dell’inestimabile bellezza della sua terra. La città si prepara con palpabile trepidazione a svelare la sua essenza alla Borsa Mediterranea del Turismo, evento che promette di essere il trampolino di lancio per una rinascita gloriosa. Mennella, con il cuore gonfio di patriottismo, sottolinea con voce vibrante il ruolo cruciale degli imprenditori nell’impulso turistico di Torre del Greco e annuncia con emozione audaci progetti di rinascita urbana e valorizzazione delle sue gemme nascoste. L’obiettivo è chiaro: creare un’esperienza turistica straordinaria, capace di toccare le corde più profonde dei viaggiatori, affascinandoli e conquistandoli con la magia di Torre del Greco. È un’epica sfida che verrà affrontata con slancio e passione alla Bmt, segnando l’inizio di una nuova era di splendore e rinascita per questa terra ricca di storia e fascino.

Le dichiarazioni del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella

“Siamo sulla strada giusta – dice emozionato il primo cittadino -. Rivedere tante meraviglie tutte insieme mi emozionano particolarmente. A Torre del Greco non manca davvero nulla. Dall’arte orafa e dei cammei al Museo del Corallo, fino ai monumenti, alle chiese e alle ville.

L’incontro con gli imprenditori è importante. E’ grazie anche a loro che riusciamo a portare Torre del Greco alla Borsa Mediterranea del Turismo.

In quanto amministrazione, stiamo lavorando per promuovere il brand Città di Torre del Greco, non soltanto in Campania, ma anche in tutta Italia. Stiamo lavorando per creare i presupposti per un’accoglienza a trecentosessanta gradi”.

Foto S.Varo