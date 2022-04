Torre del Greco – Al via la nuova gestione rifiuti della ditta Velia

Prenderà l’avvio il prossimo 1 Maggio il nuovo servizio di gestione della raccolta dei rifiuti nella città di Torre del Greco, ad opera della ditta “Velia” che subentrerà all’attuale Ditta Buttol.

Un passaggio di consegne necessario che potrebbe comportare – ancora per qualche giorno, così come ultimamente registrato sull’intero territorio – possibili disservizi nel regolare svolgimento delle attività di ripulitura delle strade cittadine, dinnanzi al quale continua l’attività sanzionatoria e di controllo da parte dell’Amministrazione comunale.

Elevate, infatti, al momento circa duecentosessantamila euro di sanzioni, riferibili ai mesi di gennaio e febbraio, comminate per mancato spazzamento delle strade e mancata fornitura dei servizi di porta a porta, oltrechè, per mancato recupero di ingombranti, abbandonati e sparsi in tutta la città.

Un intervento sanzionatorio considerevole nei confronti della ditta Buttol, il cui importo sara’ trattenuto sui pagamenti che l’Ente Amministrativo effettuerà per il mese di Aprile.

“Chiediamo ai cittadini torresi – le parole dell’Assessore all’igiene Urbana, Cinzia Mirabella – un ulteriore sforzo di pazienza e di sopportazione in questa fase transitoria che ci porterà al prossimo 1 Maggio. Siamo fiduciosi, e, auspichiamo che con l’ingresso della nuova Ditta riusciremo a dare una sterzata importante in materia di raccolta dei rifiuti e al contempo riusciremo a garantire all’intera collettività una maggiore dignità alla pulizia dei nostri quartieri. Ovviamente, ciò da solo non basta. É fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, ai quali chiediamo di rispettare le regole ed il calendario di conferimento degli stessi rifiuti.

Tutti insieme, possiamo farcela”.