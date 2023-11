Torre del Greco – Al Centro d’Arte Contemporanea di via Marconi la mostra ‘Sguardi Torresi sull’Arte Contemporanea’

Torre del Greco – Al Centro d’Arte Contemporanea di via Marconi la mostra ‘Sguardi Torresi sull’Arte Contemporanea’

Giovedì 30 novembre presso il Centro D’Arte Contemporanea in via Marconi, inaugurazione della mostra di pittura dal titolo ‘Sguardi Torresi sull’Arte Contemporanea.

“Questa mostra – ci racconta il gallerista Gigi Madonna – nasce dall’idea di poter realizzare una mostra dove ci sono le esperienze degli artisti torresi. Mettere quindi in evidenza la sperimentazione, la ricerca, l’impegno sia nell’ambito figurativo che in quello informale di una serietà di intenti. Per dimostrare, inoltre, come abbiamo sempre fatto nel corso degli anni, che la nostra città al di là di una tradizione che ha i suoi valori fondamentali e che ci spinge a fare sempre meglio, ci sono artisti che comunque continuano un discorso iniziato nella seconda metà del Diciannovesimo secolo con i grandi Nicola Ascione, Leonardo Mazza, Madonna, De Corsi. Qui abbiamo dato la possibilità di poter realizzare e di far vedere le opere che con grande impegno gli artisti di oggi portano avanti.”

Presenti alla serata, in rappresentanza dall’Amministrazione comunale, l’assessore Salvatore Piro e il vicesindaco Michele Polese che ha così salutato i presenti: “Grazie al professor Madonna che riesce sempre a mantenere viva la fiammella della cultura a Torre del Greco e un grazie a tutti voi artisti che rappresentate la tradizione artistica di Torre. Una città che ha sempre avuto maestri e di cui vede in voi la prosecuzione di questi grandi eventi culturali. Abbiamo avuto momenti d’oro sia dal punto di vista dell’artigianato che della pittura. Quello di stasera è un piccolo passo verso una strada che io ritengo e spero possa essere sempre più spianata per far rivivere l’arte a Torre soprattutto con i nostri artisti.”

Presenti alla serata gli autori delle opere in mostra: Natale Cuciniello, Giovanni Damiano, Alfredo Izzo, Franco Iuliano, Enzo Liverino, Raffaele Panariello, Filippo Romito, Salvatore Seme, Raffaella Vitiello.

L’esposizione sarà visibile fino all’8 dicembre.