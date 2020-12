Torre del Greco – Adozione gratuita di cani, Civelli: “Iniziativa per dare una possibilità ai tanti cani costretti a vivere in un canile”

L’amministrazione comunale targata Giovanni Palomba, insieme all’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha garantito per l’intero anno la possibilità di adozione per tutti quei cani comunali tenuto presso i canili. Soddisfatto dell’iniziativa l’assessore con delega al benessere animale, in quota al Movimento Popolare Torrese, Luigi Civelli: “Un’iniziativa pensata per dare una possibilità ai tanti cani costretti a vivere in un canile. L’affetto che può dare un cane è un qualcosa di difficile da spiegare a parole, in un periodo come questo può essere una gioia ancora più grande”, spiega l’assessore. “Riprendo lo slogan utilizzato per l’iniziativa, ossia “A Natale siamo tutti più buoni, ma con loro un po’ di più”, per ribadire a tutti i cittadini che quest’anno vorranno provvedere per se o per gli altri ad un regalo originale a contattare direttamente l’OIPA di Napoli e Provincia ai numeri: 3396506432 e 3314792747”, conclude Civelli.