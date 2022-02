Torre del Greco – “A proposito di genere”: confronto con gli studenti di due scuole

Partire dalle nuove generazioni per far emergere e rimuovere gli stereotipi di genere che ostacolano ed impediscono la realizzazione di pari opportunità nei diversi contesti di vita: politica, sociale, economica del Paese.

E’ l’obiettivo del progetto “A proposito di genere”, promosso dall’associazione Beta che punta a promuovere la cultura delle Pari Opportunità nella comunità di Torre del Greco, con particolare riferimento alle nuove generazioni. Si parte da una sensibilizzazione verso l’idea di diversità di genere, trasformando gli stereotipi e i pregiudizi che, seppur inconsciamente, diventano chiave di lettura del mondo in cui viviamo e dei comportamenti con cui agiamo.

Il progetto, nato da un’iniziativa del Comune di Torre del Greco e fortemente voluto dalla consigliera Iolanda Mennella, prevede il coinvolgimento di due istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, rispettivamente “F. Degni” e “De Nicola- Sasso” che saranno coinvolti in attività laboratoriali finalizzati alla destrutturazione degli stereotipi e saranno protagonisti di un piano di comunicazione istituzionale contro le discriminazioni di genere che coinvolgeranno la città e gli altri istituti scolastici in calendario di appuntamenti che sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le prime lezioni-incontro si sono svolte in questi giorni prima all’Istituto “Degni” e poi alla scuola media “De Nicola-Sasso”. Un momento di confronto con le giovani generazioni per affrontare il tema delle pari opportunità e declinarlo nella vita quotidiana di ognuno.