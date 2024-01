Torre del Greco – 24 i candidati al Forum dei Giovani, elezioni il 26 e 27 Gennaio

Salgono a 24 gli aspiranti componenti del Forum dei Giovani. Saranno loro a partecipare alle elezioni in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha infatti ammesso con riserva un altro candidato rispetto ai 23 inizialmente individuati al termine della chiusura delle relative procedure. Si tratta di un ragazzo che ha dimostrato come, pur avendo proceduto regolarmente e nei termini indicati, con tanto di firme in sostegno della propria candidatura, all’invio della documentazione richiesta, la stessa fosse però stata mandata ad un indirizzo pec errato.

Per tale ragione, sentita l’assessora alle Politiche Giovanili Anna Fiore, si è stabilito di ammetterlo con riserva. Salgono dunque a 24 i candidati per il nuovo consiglio del Forum dei Giovani: si tratta di Battiloro Ciro, Borriello Cristiano, Castellano Francesco, Cropano Giorgio, Cutolo Ciro Massimiliano, D’Albenzio Alessandro, Esposito Claudio, Fabiano Antonio, Giobbe Davide Ciro, Guida Alessia, Izzo Alfredo, Mennella Arianna, Miele Alessandro, Niglio Roman, Palomba Giuseppe, Pasqua Luigi, Petrucci Raffaele, Pinto Emanuele, Ramondo Pasquale, Ricciardi Michele, Scarpati Flavia, Sellitto Simona, Serpe Giorgia, Taté Daniela

Le elezioni si terranno, come già indicato in precedenza, dalle ore 9 alle ore 19 di venerdì 26 gennaio presso il centro polifunzionale Mario Lambiase (ex palestra Gil) di via Vittorio Veneto e presso la tensostruttura di Palazzo La Salle in viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e dalle ore 9 alle ore 14 di sabato 27 gennaio, in questo caso esclusivamente nel complesso sportivo La Salle. Proprio presso la tensostruttura si procederà poi, a cura dell’ufficio elettorale di sezione, allo scrutinio unificato di tutte le schede. Avranno diritto al voto tutti i residenti a Torre del Greco che abbiano compiuto 16 anni e al momento del voto non abbiano superato i 34 anni di età.